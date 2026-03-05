VIDEO – Esplosione in un complesso industriale a Logan Township, nel New Jersey, provoca 4 feriti

Spread the love

Mercoledì pomeriggio quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un’esplosione avvenuta in uno stabilimento commerciale per la lavorazione del burro di cacao a Logan Township, nel New Jersey.

L’esplosione è stata segnalata intorno alle 14:30 presso Savita Naturals nel Pureland Industrial Complex di Swedesboro, hanno dichiarato il sindaco Frank Minor e Rebecca Forand, responsabile dell’informazione pubblica per l’ufficio del procuratore della contea di Gloucester.

Forand ha affermato che una “grande quantità di propano” è immagazzinata nell’impianto e viene utilizzata per la lavorazione del burro di cacao. La causa dell’esplosione è ancora in fase di indagine, ha aggiunto.

L’esplosione è avvenuta all’interno dell’edificio, ha detto Forand. Le autorità ritengono che tutte le persone presenti all’interno siano state ritrovate.

Le autorità hanno dichiarato che quattro persone sono state trasportate negli ospedali vicini: tre al Cooper University Hospital, tra cui due pazienti traumatizzati, e una in un ospedale di Philadelphia. Un portavoce di Cooper Health ha dichiarato che inizialmente si pensava che fossero stati trasportati sei pazienti.

Forand ha poi affermato che un’altra persona ha avuto un’emergenza medica durante l’intervento ed è stata trasportata in un ospedale vicino.

