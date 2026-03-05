VIDEO – I vigili del fuoco del 162° Stormo supportano l’esercitazione di emergenza richiesta dalla FAA all’aeroporto internazionale di Tucson

Spread the love

Il 25 febbraio 2026, i vigili del fuoco del 162nd Wing hanno partecipato a un’esercitazione di preparazione alle emergenze su vasta scala presso l’aeroporto internazionale di Tucson, ospitata dalla Tucson Airport Authority.

L’esercitazione, richiesta ogni tre anni dalla Federal Aviation Administration, garantisce che l’aeroporto sia sempre pronto a rispondere alle emergenze aeree. L’addestramento includeva la simulazione di un incidente aereo, progettata per testare la risposta coordinata del personale aeroportuale e dei soccorritori. Hanno partecipato anche volontari, che hanno contribuito a replicare le condizioni reali.

L’esercitazione ha riunito personale aeroportuale, il 162° Stormo di gestione delle emergenze e il Dipartimento dei vigili del fuoco, nonché agenzie regionali di mutuo soccorso, per valutare le procedure di risposta alle emergenze e il coordinamento durante uno scenario di emergenza aerea.

“Le esercitazioni di preparazione sono il fondamento di una risposta efficace alle emergenze”, ha affermato Mike Hammarstrom, referente per la Gestione delle Emergenze del Dipartimento per le Emergenze e gli Affari Militari nella Regione Sud. “Offrono un’opportunità fondamentale per collaborare con i partner della risposta alle emergenze per testare il nostro coordinamento, individuare le lacune e garantire che tutti lavoriamo seguendo lo stesso schema quando si verifica un vero disastro.

Esercitazioni come queste rafforzano l’interoperabilità tra i soccorritori militari e civili e rafforzano l’impegno dell’Air National Guard nei confronti della prontezza e della collaborazione con la comunità.

“L’esercitazione di oggi ha messo in luce le capacità dei Servizi Antincendio ed Emergenza del 162° Stormo nel rispondere a un’emergenza in volo presso l’Aeroporto Internazionale di Tucson”, ha dichiarato il Sergente Maggiore Ruben Robles, Sovrintendente alla Gestione delle Emergenze del 162° Stormo. “Questo evento ha evidenziato l’importanza cruciale della nostra collaborazione con preziosi partner di mutuo soccorso. Questa collaborazione è fondamentale per garantire la sicurezza di tutte le operazioni condotte presso il TIA”.

Il 162° Stormo addestra e sviluppa aviatori pronti al combattimento che supportano la difesa nazionale, costruiscono partnership internazionali e forniscono potenza aerea a supporto degli obiettivi di difesa nazionale. Grazie a un addestramento realistico e a un solido coordinamento con i partner locali, lo stormo è pronto a rispondere alle emergenze in patria, supportando al contempo le missioni dell’Aeronautica Militare e della Guardia Nazionale in tutto il mondo.

