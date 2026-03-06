4 feriti gravi nell’esplosione in un’azienda produttrice di oli speciali nel New Jersey

Spread the love

LOGAN TOWNSHIP, NJ — Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite dopo che una grande esplosione ha distrutto un edificio di produzione commerciale mercoledì pomeriggio a Logan Township, NJ – Il Cooper University Hospital ha ricevuto tre pazienti.

La Direzione Emergenze della Contea di Gloucester ha chiesto rapidamente alle persone entro un raggio di due miglia dall’esplosione al 617 di Heron Dr. di rifugiarsi sul posto, ma la richiesta è stata successivamente revocata. Circa 7.200 persone vivono entro due miglia dall’esplosione.

“È stata una tragedia terribile”, ha dichiarato il capo della polizia di Logan Township, Joseph Flatley, in una conferenza stampa serale.

L’esplosione è avvenuta poco dopo le 14:35 e i vigili del fuoco giunti per primi sul posto hanno dichiarato che almeno due persone sono rimaste gravemente ustionate e che l’edificio è crollato, con una bombola di propano esplosa ancora fiamme.