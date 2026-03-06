Auto si scontra contro un albero, morto un 53enne a Costa Volpino: è rimasto incastrato nel veicolo

Spread the love

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Costa Volpino, un comune in provincia di Bergamo. Nel sinistro, ha perso la vita un uomo di 53 anni che – secondo una prima ricostruzione – si sarebbe schiantato con l’auto contro un albero. Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 4:00 di questa mattina. In particolare, l’Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell’accaduto alle ore 4:20 a bordo di un’ambulanza e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Bergamo e due squadre dei vigili del fuoco, una di Bergamo e una di Brescia.

