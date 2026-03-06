Bergamo: minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale, immobilizzato mentre maneggia l’accendino

Spread the love

Bergamo, 6 marzo 2026 – Alta tensione in zona tribunale anche a Bergamo, in una mattinata segnata già dall’allarme bomba al palazzo di giustizia di Milano. L’area di via Borfuro, dove si trova l’analoga struttura del capoluogo orobico, è attualmente chiusa al traffico perché è stata segnalata la presenza di un uomo di una cinquantina d’anni che minaccia di darsi fuoco con un accendino in mano dopo essersi cosparso di benzina. Sono sconosciuti, al momento, le ragioni di un’iniziativa tanto clamorosa.

Sul posto alle 10 circa sono intervenute le forze dell’ordine – polizia e carabinieri – e i soccorritori del 118, che stanno cercando di dissuaderlo. La trattativa, come sempre in questi casi, appare particolarmente delicata.

La via del dialogo non è servita, a quanto pare, a far desistere l’uomo dalle sue intenzioni. Dopo quasi due ore di trattative senza esito e mentre aveva iniziato a maneggiare un accendino, gli operatori hanno deciso di intervenire. Il cinquantenne è stato immobilizzato dalle forze dell’ordine con il supporto dei vigili del fuoco.

