Calambrone, il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li esce dalle guide: caos in porto, traffico paralizzato

Il ponte che esce dalla guida, la carreggiata che non si allinea e il traffico che resta paralizzato. Caos in zona porto, all’altezza del Terminal Darsena Toscana, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, quando il ponte mobile sul raccordo che collega la rotonda del terminal Tdt alla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li è uscito dalle guide per un presumibile cedimento delle cerniere o un mal funzionamento delle stesse in fase di apertura.

Fortunatamente non si registrano feriti, mentre il traffico, subito interrotto, è stato deviato sulle strade alternative rendendo comunque complicata la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Si tratta di un ponte fondamentale anche per il passaggio delle grosse imbarcazioni in uscita dal canale dei Navicelli verso il porto di Livorno. Una situazione simile si era già verificata negli anni passati creando non pochi disagi soprattutto alla circolazione dei mezzi pesanti che utilizzano quel tratto di strada per gli imbarchi, così come i passeggeri delle navi Grimaldi.