Centro di formazione regionale dei vigili del fuoco: aggiudicati i lavori
Aggiudicati i lavori per il nuovo Centro di formazione regionale dei vigili del fuoco, che troverà sede nei pressi del Comando provinciale. Gli interventi saranno affidati all’impresa 3M S.r.l, con sede ad Austis.
A renderlo noto il Comune di Oristano, che svolge il ruolo di centrale di committenza accanto al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’Interno, stazione appaltante del progetto.
L’offerta presentata dall’impresa ammonta a un totale lordo di 3.435.210,94 euro, Iva inclusa. Le altre imprese partecipanti alla gara hanno ora 30 giorni per presentare eventuali ricorsi.
