venerdì, Marzo 6, 2026
Ultimo:
cronaca

Dispersi tra i monti di Santa Lucia: salvati due giovani della Repubblica ceca

Il Faro
Spread the love

Notte di paura per due giovani della Repubblica ceca, dispersi tra i monti di Santa Lucia, tra Capoterra e Assemini.

Dopo l’allarme, sono scattate le ricerche, condotte dal personale dei vigili del fuoco e da volontari.

Intorno alle 4 del mattino è stato possibile localizzarli, in una zona impervia, grazie al segnale dei telefoni cellulari e le squadre sono riuscite a raggiungerli alle prime luci del giorno. 

Recuperati, sono stati ricondotti all’auto da cui erano partiti per l’escursione, in discrete condizioni di salute. 

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/provincia-cagliari/dispersi-tra-i-monti-di-santa-lucia-salvati-due-giovani-bielorussi-f40iz6ol

Potrebbe anche interessarti

Un peschereccio si ribalta al largo di Anzio: dispersa una persona

Il Faro

Roccamandolfi: intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco. Tratti in salvo due escursionisti su Montemiletto.

Il Faro

Incidente ferroviario a Brandizzo. Indagati i due superstiti  

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *