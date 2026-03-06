Dispersi tra i monti di Santa Lucia: salvati due giovani della Repubblica ceca

Spread the love

Notte di paura per due giovani della Repubblica ceca, dispersi tra i monti di Santa Lucia, tra Capoterra e Assemini.

Dopo l’allarme, sono scattate le ricerche, condotte dal personale dei vigili del fuoco e da volontari.

Intorno alle 4 del mattino è stato possibile localizzarli, in una zona impervia, grazie al segnale dei telefoni cellulari e le squadre sono riuscite a raggiungerli alle prime luci del giorno.

Recuperati, sono stati ricondotti all’auto da cui erano partiti per l’escursione, in discrete condizioni di salute.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/provincia-cagliari/dispersi-tra-i-monti-di-santa-lucia-salvati-due-giovani-bielorussi-f40iz6ol