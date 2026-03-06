Incendio al mercatino rionale di Fuorigrotta: enorme colonna di fumo: densa colonna di fumo visibile in città

Spread the love

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi nell’area del mercatino rionale di Fuorigrotta. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16, generando in pochi minuti un’alta colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza e da diversi punti della città.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero state alcune cassette di legno presenti nell’area esterna del mercato. Le fiamme si sarebbero poi propagate anche alla vegetazione vicina, alimentate dalla presenza di materiali facilmente infiammabili.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche agenti della polizia municipale per gestire il traffico e tenere lontani curiosi e residenti.

Nel video pubblicato su Facebook da Gualfardo Montanari si vede chiaramente l’enorme lingua di fuoco e la densa nube di fumo che si alza dalla zona del mercato.

Al momento non si conoscono le cause del rogo né l’entità dei danni provocati.