venerdì, Marzo 6, 2026
Vigili del fuoco

Incendio sulla A14: intervento dei Vigili del Fuoco vicino a Valle del Rubicone

Fiamme sull’A14, traffico bloccato vicino a Valle del Rubicone. Questa mattina alle 09:30, un furgone ha preso fuoco lungo l’autostrada A14, nei pressi dell’uscita Valle del Rubicone, costringendo i Vigili del Fuoco di Cesena a un intervento tempestivo. La squadra ha lavorato rapidamente per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, insieme al personale della Società Autostrade, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

