Spread the love

Cagliari, cedono blocchi di pietra da un muraglione: chiusa via Porcell. Non calcinacci, ma blocchi di pietra staccatisi improvvisamente da un muro di proprietà dell’Università di Cagliari.

È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo 2026, in via Porcell, dove la situazione ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Dopo il sopralluogo effettuato sul posto, la Protezione Civile comunale ha disposto la chiusura immediata e temporanea della strada per motivi di sicurezza. Il cedimento della parete ha infatti provocato la caduta di materiale pesante sulla sede stradale, con il rischio di ulteriori distacchi.

Area transennata e verifiche in corso mentre le squadre lavorano per mettere in sicurezza il tratto interessato.

Via Porcell resterà chiusa fino al completamento delle operazioni.

La riapertura sarà comunicata attraverso i canali ufficiali del Comune di Cagliari.

Nel frattempo chi transita nella zona è stato invitato a seguire i percorsi alternativi, indicati dalla segnaletica predisposta.

https://www.sardegnasotterranea.org/paura-a-cagliari-cedono-blocchi-di-roccia-chiusa-via-porcell/