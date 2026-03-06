Pauroso incendio a Certosa: a fuoco cassonetti e auto parcheggiate

Spread the love

Nella serata di giovedì un pauroso incendio è divampato in via Canepari a Certosa. Ad andare a fuoco inizialmente è stato un cassonetto dei rifiuti, ma le fiamme si sono propagate ad alcune auto posteggiate, che sono rimaste pesantemente danneggiate.

Per domare le fiamme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e in supporto, per la chiusura provvisoria della strada, la polizia locale. Via Canepari è stata riaperta alle 21.30.

Indagini affidate ai carabinieri. I militari dovranno capire se il rogo sia partito magari per un mozzicone di sigaretta spenta male o se si tratti di un incendio doloso.

https://www.primocanale.it/cronaca/64285-incendio-certosa-fuoco-fiamme-cassonetti-auto-parcheggiate-via-canepari-chiusa-riaperta.html