Rogo in un cantiere, evacuati 300 alunni della International School di Monza

Spread the love

Monza, 6 marzo 2026 – Attimi di paura questa mattina, venerdì 6 marzo, in via Solferino a Monza. Trecento bambini fatti uscire da scuola a seguito di un allarme incendio. Questa mattina le fiamme divampate in un cantiere cittadino ha infatti minacciato anche una scuola che è stata subito evacuata. Erano le 8 e 10 quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per un rogo che ha coinvolto un container contenente materiale vario all’interno di un cantiere.

Monza, 6 marzo 2026 – Attimi di paura questa mattina, venerdì 6 marzo, in via Solferino a Monza. Trecento bambini fatti uscire da scuola a seguito di un allarme incendio. Questa mattina le fiamme divampate in un cantiere cittadino ha infatti minacciato anche una scuola che è stata subito evacuata. Erano le 8 e 10 quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per un rogo che ha coinvolto un container contenente materiale vario all’interno di un cantiere.

La squadra, giunta sul posto con un’autopompa serbatoio, ha provveduto alla rapida estinzione delle fiamme evitando il coinvolgimento di ulteriori strutture. A scopo precauzionale però, prima dell’arrivo dei soccorsi, sono stati evacuati circa 300 alunni presenti nella scuola situata nelle vicinanze, la International School, prestigioso istituto bilingue della città. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incendio-scuola-evacuata-dw51jnro