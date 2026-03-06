Roma, la donazione si tinge di rosa, raccolta di sangue straordinaria in occasione della festa internazionale della donna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 6 marzo DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco è scesa nel cuore di Roma, in piazza Colonna, con il progetto: la donazione si tinge di rosa: una raccolta straordinaria di sangue in occasione della festa internazionale della donna.

Le campionesse delle Fiamme Rosse: Alessia Scortechini, nuotatrice medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, Giulia Arpino e Lucia Lucarini atlete della nazionale di scherma, specialità sciabola e alle atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato con la loro presenza hanno testimoniato l’importanza di una società più consapevole ed inclusiva, valorizzando l’importanza della donazione di sangue.

Maria Soave, giornalista RAI, è stata la madrina dell’iniziativa.

L’obiettivo di iniziative come questa mira ad avvicinare le giovani e i giovani alla donazione di sangue, in sinergia con le istituzioni.

“Dobbiamo riflettere sul ruolo prezioso quanto indispensabile della donna e l’importanza dei “globuli rosa” nella nostra società e nel mondo della donazione del sangue”, il commento del presidente dall’associazione di volontariato Claudio Saltari.