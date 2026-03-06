Spread the love

Scoppia l’incendio nell’area di cantiere occupata dai disperati. Rogo questa mattina, venerdì 6 marzo, in corso Venezia dov’è presente la stazione Rebaudengo-Fossata. All’interno del cantiere di proprietà di Ferrovie, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Indagini sulla dinamica dell’incendio.

A denunciare l’episodio è la consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino. «Tutto preannunciato, quasi fosse un atto intimidatorio. La nube di fumo – così la consigliera Marino – ha interessato un’area molto vasta, che è andata ad interessare le vicine abitazioni, costringendo le tante famiglie presenti a mantenere le finestre chiuse».

https://torinocronaca.it/news/torino/610718/scoppia-l-incendio-nel-cantiere-rfi-e-una-vendetta-dei-pusher.html