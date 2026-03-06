Sversamento da un macchinario di laboratorio: chiuso l’Istituto Nautico Artiglio
I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti nella serata di giovedì 5 marzo all’Istituto Tecnico Nautico Statale Artiglio in seguito alle segnalazioni di un’odore acre nel locali scolastici che ha allarmato anche i residenti in zona che vivono nelle vicinanze della scuola.
Dopo averne verificato l’effettiva presenza, i vigili del fuoco ne hanno individuato la causa nello sversamento e combustione di oli dai motori di un laboratorio.
La struttura è stata quindi interdetta agli studenti e docenti fino alla ripristino delle normali condizioni di agibilità.
