VIDEO – Cede il pavimento durante un grosso incendio – 9 vigili del fuoco feriti nel quartiere Wynnefield di Filadelfia

LADELFIA — Diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre combattevano un incendio domestico nel quartiere Wynnefield di Filadelfia.

L’incendio è divampato poco dopo le 22:00 nel isolato 5300 di Hazelhurst Street. Quando le squadre sono arrivate, si sono trovate di fronte a un denso fumo e fiamme che fuoriuscivano dal tetto dell’abitazione.

Secondo una dichiarazione, la struttura “è crollata dal secondo al primo piano poco dopo che il corpo principale dell’incendio è stato abbattuto”, intrappolando diversi vigili del fuoco sotto le macerie. La NBC di Philadelphia ha riferito che alcuni dei membri feriti hanno lanciato chiamate di soccorso mentre erano bloccati.

Tutti i vigili del fuoco rimasti intrappolati sono stati estratti dalla scena e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità affermano che le loro condizioni sono stabili.