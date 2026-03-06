venerdì, Marzo 6, 2026
VIDEO -Oltre 100 vigili del fuoco della Florida combattono un enorme incendio in un magazzino

MIAMI — Giovedì, oltre 100 vigili del fuoco hanno combattendo un vasto incendio in un magazzino di sei piani vicino a Miami Gardens, che avrebbe contenuto materiali pericolosi. Decine di unità di diversi dipartimenti sono sul posto.

I vigili del fuoco sono arrivati ​​al magazzino situato al 20600 NW 47th Ave. dopo le 11:00 e hanno trovato denso fumo e fuoco, ha comunicato il dipartimento. L’incidente è stato classificato come incendio di livello 5. L’MDFR ha 48 unità sul posto e anche Miramar sta fornendo assistenza.

https://www.firerescue1.com/structure-fire/videos-fla-firefighters-battle-large-warehouse-blaze

