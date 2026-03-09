Gheppio e allocco salvati dai Vigili del fuoco a Sant’Omobono e Albino

Spread the love

Salvataggio per un allocco e un gheppio rimasti intrappolati rispettivamente ad Albino e Sant’Omobono Terme grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.

Il primo salvataggio ad Albino, dopo la chiamata al 112, alle ore 9.00, da parte di un passante che ha visto un allocco impigliato in alcune corde lungo la mulattiera che da Albino porta a Selvino. Non semplice l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno liberato il rapace in stato di agitazione. Operazione conclusa verso le ore 11.30.

Secondo intervento nel pomeriggio, verso le ore 15.00, a Sant’Omobono Terme, con i Vigili del fuoco di Zogno che sono entrati in azione per liberare un gheppio addomesticato (foto copertina). L’animale, volando via dal trespolo (tenuto all’interno di un’abitazione, con tutti i documenti in regola: il gheppio è specie protetta), è rimasto impigliato con il laccio alla zampa intorno ai rami di un albero e non riusciva più a liberarsi. In questo caso più semplice l’intervento dei pompieri (conclusosi alle 17.00), visto che si trattava di un animale abituato all’uomo.