I Vigili del Fuoco intervengono per un vasto incendio in via Plaia a Catania

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Dalla tarda serata del 7 alcune squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento di un incendio di rifiuti e materiali di risulta sviluppatosi all’interno di un edificio in disuso sito in via Plaia, nella zona sud di Catania.

L’incendio ha impegnato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per tutta la notte e, ancora adesso, si sta provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza.

Sul posto, oltre a diverse autobotti, sono state impegnate un’autoscala e mezzi di movimento terra dei Vigili del Fuoco, inviati dal vicino comando di Enna.

Per i rifornimenti idrici si trovano sul posto anche due autocisterne della protezione civile comunale. -Oer gli accertamenti di competenza, presente personale della Polizia Locale e personale dell’ARPA. -Non sono state segnalate persone coinvolte nell’incendio.

Per motivi di sicurezza, vista la vetustà dell’edificio e la densa nube di fumo che si è sprigiona, si è provveduto a chiudere al traffico il tratto di via Plaia da piazza Caduti del Mare, fino alla rotonda del faro Biscari.