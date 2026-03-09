Il Fabbro che crea Sicurezza, tra tradizione ed innovazione dei sistemi

Spread the love

GERARDO VOLPE –

Un servizio 24 ore su 24

Gerardo Volpe è un Fabbro professionista, manutentore, installatore, un vero maestro di lavori artigianali. Figlio di una tradizione familiare, suo padre era fabbro forgiatore, con realizzazioni in ferro battuto a mano. Con lui anche le prime saldature fino a specializzarsi in questo Mestiere, lavorando sempre, anche per grandi realtà (dal Vaticano ad alberghi, da Centri commerciali ad Enti pubblici).

Un vero Maestro che cura quest’arte nei particolari, con serietà ed un’assistenza 24 ore su 24, tutta la settimana. Per questo collabora anche con le Forze dell’Ordine, la Protezione civile ed i Tribunali, sempre per la Sicurezza meccanica, elettronica e non solo. Fa Aperture Giudiziarie sia civili che penali, nominato dai Tribunali di Roma, Tivoli e Civitavecchia.

E’ poi installatore di infissi, casseforti, porte blindate, serrande, avvolgibili e zanzariere. Ha rapporti anche con le banche, realizzando per loro strutture blindate e Caveau.

Inoltre, fonde il mestiere della tradizione con l’innovazione, convertendo vecchi sistemi a nuove generazioni di serrature, defender magnetici, soprattutto, alla luce di recenti furti da parte di ladri con acidi e passepartout. Gerardo ha le soluzioni per tutto con quella disponibilità, serietà ed attenzione che anche il Faro può testimoniare e confermare. Un vero Fabbro che si prende cura ed un problem solver della Sicurezza!