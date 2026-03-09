lunedì, Marzo 9, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio in un condominio a Calolziocorte: cinque intossicati, tra cui tre bambini

Calolziocorte (Lecco), 9 marzo 2026 – Prima il botto, poi il fuoco e il fumo. Un incendio è divampato nell’appartamento al secondo piano di un condominio di tre piani a CalolziocorteCinque persone sono rimaste intossicate, tra cui tre bambini. Sono state salvate dai vigili del fuoco.

Il rogo è divampato in mattinata, nella zona della piazza del mercato, a ridosso della statale Lecco – Bergamo. Imponente lo spiegamento di soccorritori: in posto si sono precipitato i vigili del fuoco di cinque strade con altrettanti mezzi di soccorso, tra cui un’autoscala. Con loro anche i sanitari di Areu.

Nell’abitazione dove sono divampate le fiamme c’era una famiglia di cinque componenti: mamma, papà e tre figli piccoli. Dopo che genitori e bimbi sono stati evacuati, sono stati trasferiti in ospedale a Lecco. Nessuno di loro fortunatamente sembra in gravi condizioni. Per precauzione sono stati sfollati temporaneamente anche gli altri inquilini del palazzo.

https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/calolziocorte-incendio-b958c70f

