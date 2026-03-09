Ineventi dei Vigili del Fuoco nelle marche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTE PORZIO (PU) – INCENDIO GARAGE. – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 18.30, in via Fornace a Monte Porzio, per l’incendio di un garage situato al piano terra di una palazzina di due piani.

Sul posto la squadra VVF di Fano, con il supporto di due mezzi provenienti da Pesaro, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta.

A scopo precauzionale è stata evacuata una famiglia composta da otto persone; l’appartamento risulta al momento non fruibile. Sul posto anche il personale del Comune per la gestione dell’assistenza agli occupanti.

Intervento ancora in corso per la verifica degli altri appartamenti.

Dal Comando di Pesaro Urbino

—————————

RECANATI (MC) – INCENDIO AUTOVETTURA E PERTINENZE ABITAZIONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12:00 in Contrada Saletta, nel comune di Recanati, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura, un pergolato in legno e parte delle mura esterne di un’abitazione limitrofa.

La squadra di Macerata, intervenuta con tre automezzi, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, utilizzando liquido schiumogeno, e alla messa in sicurezza dell’area evitando la propagazione delle fiamme all’interno dei locali dell’abitazione.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte.

Dal Comando di Macerata

—————————-

CARPEGNA (PU) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10:00 nei pressi del Monte Cippo, in prossimità del Passo Marco Pantani, per il soccorso a un ragazzo caduto dalla mountain bike.

La squadra di Macerata Feltria ha recuperato l’infortunato, in collaborazione con il personale sanitario, trasportandolo in una zona idonea per consentire il recupero tramite verricello da parte dell’elisoccorso, intervenuto sul posto.

Sul posto anche i Carabinieri.

Dal Comando di Pesaro Urbino