Oggi, intorno alle ore 11:50, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Belluno impegnate nel dispositivo di sicurezza predisposto per le gare paralimpiche di sci alpino sono intervenute presso l’area di arrivo delle piste delle Tofane per prestare soccorso a una donna colta da un malore.

I Vigili del Fuoco presenti in presidio fisso per la manifestazione, individuata la criticità, hanno immediatamente attivato le procedure di soccorso operando in sinergia con il personale della Polizia di Stato presente nell’area.

La squadra ha quindi prestato la prima assistenza alla donna e ha provveduto al suo trasporto, mediante un mezzo speciale quad dotato di barella particolarmente idoneo alla movimentazione rapida su terreno innevato, fino al punto di incontro con il personale sanitario dell’ambulanza già posizionata sul posto per il presidio della manifestazione, al quale la paziente è stata affidata per le cure del caso.

L’intervento si è concluso rapidamente, consentendo il regolare proseguimento delle attività sportive.