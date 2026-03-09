Non serve Tokyo: a Roma c’è l’hanami al Laghetto dell’EUR

Spread the love

A Roma c’è un momento in cui il Laghetto dell’EUR cambia faccia: i ciliegi giapponesi (i sakura) iniziano a colorarsi e l’area diventa una delle passeggiate più belle di primavera, anche con i bambini. L’effetto “wow” è semplice: petali, luce morbida e quell’atmosfera da hanami che fa venire voglia di rallentare.

Una cosa importante, però: la fioritura non cade sempre negli stessi giorni. In genere il periodo migliore va tra metà marzo e i primi di aprile, ma dipende dal meteo (se fa caldo prima, arriva prima; se torna il freddo, slitta). Per questo vale la regola d’oro: controllare le foto e gli aggiornamenti più recenti prima di organizzare la gita.

