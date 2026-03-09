Ozieri, addio a Luigi Sechi: «Vigile del fuoco per sempre»

Spread the love

«Rimarrà vigile del fuoco per sempre. Nessuno muore sulla terra finché vivrà nei cuori di chi resta». Rabbia e dolore per Luigi Sechi, pompiere originario di Ozieri scomparso a soli 50 anni a causa di un infarto fulminante. Una morte improvvisa che lascia increduli i colleghi vigili del fuoco del comando di Sassari e dei distaccamenti vicini.

Appassionato ciclista e amante dello sport, di lui resta il ricordo di chi lo ha accompagnato nella sua professione e di coloro che gli sono stati accanto nella sua vita. «Lascia in tutti noi che lo abbiamo conosciuto e frequentato un vuoto incolmabile», sono le parole dell’Asd Sardegna Sport &Natura.

«Ti sei alzato sui pedali e sei scappato via, senza neppure darci il tempo di salutarci». Anche la parrocchia di Santa Lucia di Ozieri esprime dolore per la scomparsa improvvisa di Luigi Sechi: «In questo momento, la comunità parrocchiale si stringe con affetto e preghiera attorno a Chiara, ai figli e ai genitori, alla suocera e a tutti i familiari».

