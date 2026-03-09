lunedì, Marzo 9, 2026
Scontro fra due autocisterne in A4 a Noventa di Piave. Una prende fuoco, autostrada chiusa

Intervento dei Vigili del fuoco in corso, dalle 11:30 di stamattina, 9 marzo, per un incidente stradale sull’autostrada A4, a circa 4 chilometri dal casello di Noventa di Piave (Venezia), in direzione Trieste: coinvolte due autocisterne, di cui una ribaltata e in fiamme e l’altra contenente anidride carbonica.

L’autostrada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Ferito l’autista della cisterna ribaltata, elitrasportato in ospedale dal Suem 118.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con personale proveniente dai comandi di Venezia Mestre e San Donà, con il supporto della squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale. In rinforzo anche squadre del comando di Treviso.
In sorvolo l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. Presenti inoltre Polizia Stradale e personale autostradale.

