VIDEO – Grosso incendio nella stazione centrale di Glasgow – crollato un edificio

L’incendio, che si ritiene sia scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche, ha sventrato un edificio vicino alla stazione e distrutto negozi, un salone e un bar.

La stazione ferroviaria centrale di Glasgow rimarrà chiusa per almeno due giorni dopo che un edificio adiacente alla stazione ferroviaria più trafficata della Scozia è crollato durante un vasto incendio.

La National Rail ha dichiarato che la stazione rimarrà chiusa lunedì e che probabilmente rimarrà chiusa anche martedì dopo l’incendio, che si ritiene sia scoppiato domenica pomeriggio in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street.

L’incendio ha distrutto l’edificio Forsyth, risalente al periodo vittoriano, che circonda un angolo della stazione nel centro di Glasgow , distruggendo negozi e attività commerciali, tra cui un noto fish and chips, il Blue Lagoon, un salone di bellezza e un bar.

Lunedì mattina, spessi tubi antincendio serpeggiavano lungo Gordon Street e Hope Street, mentre due mezzi antincendio continuavano a lavare l’interno dell’edificio fumante da alte piattaforme aeree, aiutati da una leggera pioggerellina.

