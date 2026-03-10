Cervo centrato da un’Audi sulla Pedemontana sfonda il parabrezza e finisce dentro all’abitacolo, ferita la conducente

Spread the love

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) – Un cervo maschio di grandi dimensioni verso le 9.30 di oggi, martedì 10 marzo, è improvvisamente sbucato oltre il guardrail che delimita la carreggiata sulla Superstrada Pedemontana Veneta, finendo contro un’auto in transito. L’incidente è avvenuto nel territorio di Bassano del Grappa sulla carreggiata in direzione Milano.

L’animale ha colpito con violenza il parabrezza dell’Audi, sfondandolo ed entrando parzialmente nell’abitacolo, dove ha colpito la donna alla guida, rimasta ferita e incosciente.

I vigili del fuoco di Bassano del Grappa, intervenuti tempestivamente, hanno liberato la conducente ferita dalle lamiere dall’auto e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto.

Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, la Superstrada Pedemontana Veneta è rimasta temporaneamente bloccata, causando disagi alla circolazione.

L’intervento dei soccorritori si è concluso in poco più di un’ora.