Civitavecchia, incendio devastante in un appartamento: muore una donna

Civitavecchia (Rm) – Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, in un appartamento di Civitavecchia, sul litorale romano. Il rogo, sviluppatosi al terzo piano di una palazzina in via Bramante, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco ed è purtroppo costato la vita a una donna.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando dalla zona si è levata una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia, con gli uomini della Bonifazi, supportati dai colleghi di Cerveteri con l’equipaggio della 26A, chiamati in rinforzo vista l’intensità dell’incendio.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno avviato rapidamente le operazioni di spegnimento e le verifiche all’interno dello stabile per accertare l’eventuale presenza di persone rimaste intrappolate.

Quando l’incendio era ormai quasi completamente sotto controllo, durante le operazioni di bonifica i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta: all’interno dell’appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

