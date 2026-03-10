Diverse vittime dopo il crollo di una valanga di rifiuti in una discarica

Spread the love

Secondo quanto riportato, domenica sera almeno cinque persone sono morte in seguito al crollo di una discarica nella più grande discarica vicino a Giacarta.

Secondo l’Associated Press , al momento sono stati dispiegati più di 300 addetti alla ricerca e al soccorso presso l’impianto integrato di trattamento dei rifiuti di Bantargebang a Bekasi, una città appena fuori dalla capitale indonesiana .

Desiana Kartika Bahari, responsabile dell’ufficio di ricerca e soccorso di Giacarta, ha dichiarato all’AP che tra le vittime figurano due autisti di camion della spazzatura e due venditori ambulanti di cibo che lavoravano nei pressi della discarica. Al momento non sono state identificate altre vittime, ma è possibile che ne vengano scoperte altre con il proseguire delle ricerche.

Quattro persone sono sopravvissute al crollo e almeno altre tre risultano ancora disperse. “Stiamo ancora raccogliendo dati per confermare quanti veicoli e lavoratori sono rimasti intrappolati sotto le macerie”, ha affermato Bahari.

https://people.com/massive-landfill-collapse-in-indonesian-kills-at-least-five-people-more-missing-11922520