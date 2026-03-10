Spread the love

Un uomo è rimasto ferito in seguito all’esplosione di una bombola di gas avvenuta all’interno di un’abitazione nel centro storico di Martina Franca, in provincia di Taranto. La deflagrazione si è verificata in via Caracciolo, a pochi passi dalla Basilica di San Martino, e ha provocato ingenti danni all’immobile.

Al momento dello scoppio l’uomo si trovava in un’altra zona della casa. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale e i volontari della protezione civile. I tecnici stanno effettuando verifiche sulla stabilità dell’edificio e sugli immobili vicini per escludere ulteriori rischi e chiarire con precisione la dinamica dell’esplosione.

https://www.borderline24.com/2026/03/10/esplode-bombola-del-gas-in-casa-nel-tarantino-un-uomo-ferito