Esplosione in un’abitazione a Pescia, nel Pistoiese: morto un uomo

È di un morto il bilancio della forte esplosione che martedì mattina ha scosso il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia (Pistoia). Una palazzina rurale ai margini del bosco è parzialmente crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Dopo alcune ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo dell’uomo residente nel casolare. Sono giunti anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel controllo della stabilità della struttura.

