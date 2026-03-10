Incendio di autorimessa- 15 persone lievemente intossicate

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

EREA (VR), -Intervento dei Vigili del fuoco alle 4:30 in via Calcara, a Cerea (VR) per un incendio sviluppatosi all’interno della rimessa interrata di una palazzina.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Legnago con autopompa e autobotte per spegnere le fiamme che hanno interessato parzialmente un’autorimessa di circa 800 metri quadrati, dove erano parcheggiate diverse autovetture.

Il fumo sprigionato dall’incendio si è propagato lungo il vano scale del condominio, composto da quattro piani, rendendo necessario l’intervento di soccorso agli occupanti dello stabile.

Quindici persone, di cui tre minori, rimaste lievemente intossicate dal fumo, sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ospedale.

Le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e ventilazione dei locali sono state effettuate dalle squadre dei Vigili del fuoco.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto presenti anche Carabinieri, Polizia locale e il sindaco del Comune.