Sant’Elpidio a Mare – ncendio di un appartamento

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 4:30 in via Veneto, a Sant’Elpidio a Mare, per l’incendio di un appartamento. Sul posto è intervenuta la squadra di Fermo, con autobotte Autoscala, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme sviluppatesi nella cucina e alla successiva messa in sicurezza dei locali coinvolti. Una donna è stata evacuata dall’appartamento. Durante le operazioni il personale dei VVF ha inoltre tratto in salvo un gattino presente all’interno dei locali interessati dall’incendio.

Presenti sul posto anche il personale del 118 e i Carabinieri.

Dal Comando di Fermo.