Scossa sismica in area pedemontana. Aggiornamento sull’attività dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Aggiornamento alle ore 18.00 del 09 marzo 2026 – Dall’inizio dell’emergenza, gli interventi e le verifiche effettuate sono n. 300 e, al momento, gli interventi da espletare sono n. 14. In data odierna sono state effettuati 56 interventi.

Si tratta, per la maggior parte, di sopralluoghi di verifica per danni alle strutture e recupero beni.

Le aree del territorio del Comune di Ragalna prevalentemente interessate continuano ad essere la via Dante Alighieri, via Paternò e il villaggio San Francesco. Continuano ad operare sullo scenario: n. 1 squadra operativa e n. 5 funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco.

Il coordinamento delle rihieste d’intervento è affidato all’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco, che lavora a stretto contatto con la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania e con il Centro Operativo del Comune di Ragalna.

