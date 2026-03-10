Servizio Civile Universale: con i Vigili del Fuoco al servizio della comunità
VIGILI DEL FUOCO
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa anche quest’anno ai progetti del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani un’importante opportunità di crescita personale e di impegno civico.
Il programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mette a disposizione 239 posti di operatore volontario, di cui 61 riservati a Giovani con Minori Opportunità, suddivisi in due progetti.
Il primo, “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, è dedicato alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio storico e culturale dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza e i valori maturati nel tempo dal Corpo Nazionale.
Il secondo progetto, “Oltre le fiamme: la protezione civile dei Vigili del Fuoco”, mira a rafforzare la cultura della sicurezza tra i cittadini attraverso attività di informazione e formazione sui rischi del territorio e sulle buone pratiche di autoprotezione.
I giovani volontari selezionati avranno l’opportunità di conoscere da vicino, per un intero anno, le molteplici attività dei Vigili del Fuoco, partecipando a iniziative che promuovono sicurezza, prevenzione e memoria storica.
Al termine del servizio, gli operatori volontari che avranno completato il percorso senza demerito potranno beneficiare di una quota di riserva del 15% nei concorsi pubblici, compresi quelli per l’accesso ai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, dell’Unione Europea o di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line del Servizio Civile Universale.
Un’occasione concreta per mettersi al servizio della comunità: vieni anche tu a fare squadra con i Vigili del Fuoco.