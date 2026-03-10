Spread the love

MONFALCONE. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle primissime ore di questa mattina in via Tacitiana a Monfalcone a causa di un incendio che è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di un condominio.

Sulla dinamica esatta di quello che è successo e sulle cause sono in corso accertamenti. Dalle prime informazioni le fiamme sarebbero divampate in cucina e sarebbero partite da un elettrodomestico.

Le persone del condominio sono state fatte uscire per precazione, una donna che abitava al quarto piano, sopra all’appartamento coinvolto nell’incendio, ha riportato una leggera intossicazione ed è stata portata al pronto soccorso per dei controlli.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/tremendo-incendio-in-un-appartamento-evacuato-un-condominio-una-persona-portata-al-pronto-soccorso