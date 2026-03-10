VIDEO – Germania: un meteorite sfonda una casa a Coblenza

Spread the love

Un meteorite luminoso che ha attraversato la Germania occidentale ha lasciato gli abitanti incantati: un frammento ha perforato il tetto di una casa a Coblenza.

La polizia di Coblenza ha dichiarato che l’impatto ha coinvolto un oggetto celeste in fiamme che si è schiantato contro l’edificio, aggiungendo che sul posto erano presenti vigili del fuoco e polizia e che non sussisteva alcun pericolo.

I servizi di emergenza hanno segnalato un’impennata di chiamate quando il meteorite è stato avvistato in ampie zone della Germania occidentale, tra cui Renania-Palatinato , Renania Settentrionale-Vestfalia, Assia, Saarland, Baden-Württemberg e Bassa Sassonia. I testimoni hanno descritto una palla di fuoco luminosa seguita da un forte botto. Sono stati segnalati avvistamenti anche in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Svizzera.

I funzionari hanno sottolineato che non vi sono indicazioni di un incidente di sicurezza o di alcun collegamento con attività militari.

