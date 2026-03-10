VIDEO – I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in una scuola elementare di Long Island

Spread the love

L’allarme è scattato alle 4:40 del mattino. Alcune parti della West Side School di Syosset sono state gravemente danneggiate perl l’incendio che ha devastato l’edificio questa mattina una scuola elementare.

.I vigili del fuoco della contea di Nassau hanno dichiarato che un allarme automatico è scattato nella scuola intorno alle 4:40 del mattino.Secondo gli inquirenti, quando è scattato l’allarme, all’interno non c’era nessuno e l’edificio era chiuso a chiave.In totale, 150 vigili del fuoco provenienti da 16 diversi dipartimenti delle contee di Nassau e Suffolk hanno contribuito alla risposta.