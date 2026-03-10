martedì, Marzo 10, 2026
Vigili del fuoco

VIDEO – Incidente e successivo incendio tra due autocisterne in A4

VIGILI DEL FUOCO

VENEZIA – Alle ore 11:20 intervento dei vigili del fuoco in autostrada A4, al km 420 in dir. Trieste, per incendio di un’autocisterna a seguito di un tamponamento con un’altra autocisterna: soccorso e affidato ai sanitari l’autista di uno dei due automezzi coinvolti, sul posto nucleo NBCR per la messa in sicurezza dello scenario e reparto volo di Venezia in ricognizione aerea sulla zona.

Sul posto è stato impegnato anche il nucleo NBCR per le operazioni di travaso del carico da uno dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza dello scenario.

