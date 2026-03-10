VIDEO – Spaventoso incendio – colonna di fumo e le fiamme molto alte visibili a distanza. Enorme dispiegamento di vigili del fuoco

Spread the love

FELTRE. Una colonna di fumo e le fiamme molto alte. Dispiegamento di vigili del fuoco per un enorme incendio è divampato da un edificio nel Feltrino.

L’allerta è scattata dopo le 18 di oggi, martedì 10 marzo. A bruciare sarebbe, secondo le prime informazioni, in una lavanderia che costeggia la strada statale 50bis tra i centri abitati di Seren del Grappa e Feltre.

Numerose le segnalazioni ai soccorritori delle persone e degli automobilisti preoccupati dalle fiamme altissime e che si vedono a chilometri di distanza.

Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco attive in questo momento per cercare di contenere e circoscrivere il devastante incendio, così come per evitare che il rogo si possa estendere ulteriormente nell’area.