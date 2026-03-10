VIDEO – Un enorme incendio scoppia a bordo di una chiatta di rottami metallici nella baia del Delaware

Spread the love

NEW CASTLE, Del. (AP) — Martedì mattina è scoppiato un enorme incendio su una chiatta che trasportava enormi cumuli di rottami metallici nella baia del Delaware.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti è intervenuta dopo le 8 del mattino in seguito alle segnalazioni dell’incendio e ha inviato un elicottero e due imbarcazioni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco locali, tra cui quelli di Filadelfia e Wilmington, nel Delaware. Un rimorchiatore stava trasportando la chiatta senza equipaggio al momento dell’incendio, ha detto West, aggiungendo che non ci sono stati feriti. La baia di Delaware è un estuario del fiume Delaware tra il Delaware e il New Jersey.