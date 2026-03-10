martedì, Marzo 10, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Un enorme incendio scoppia a bordo di una chiatta di rottami metallici nella baia del Delaware

Il Faro
Spread the love

NEW CASTLE, Del. (AP) — Martedì mattina è scoppiato un enorme incendio su una chiatta che trasportava enormi cumuli di rottami metallici nella baia del Delaware.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti è intervenuta dopo le 8 del mattino in seguito alle segnalazioni dell’incendio e ha inviato un elicottero e due imbarcazioni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco locali, tra cui quelli di Filadelfia e Wilmington, nel Delaware. Un rimorchiatore stava trasportando la chiatta senza equipaggio al momento dell’incendio, ha detto West, aggiungendo che non ci sono stati feriti. La baia di Delaware è un estuario del fiume Delaware tra il Delaware e il New Jersey.

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Le sostanze chimiche presenti nella piscina in un incidente nel New Jersey mandano 10 vigili del fuoco in ospedale

Il Faro

Ricerca persona nel comune di Sumirago (Va)

Il Faro

Concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del CNVVF – Esiti prova scritta e calendario prova orale.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *