Allarme di Mattarella: “Pretesa di agire fuori da regole, si vuole abbattere diritto internazionale”

l presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino oggi a Firenze alla cerimonia del conferimento per la laurea honoris causa da parte dell’ateneo fiorentino, nell’ambito del 150° anniversario della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri.

Ad attendere Mattarella all’esterno del teatro del Maggio Musicale, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci. Nel corso della cerimonia odierna il capo dello Stato terrà una sua lectio magistralis.



Mattarella a Firenze: “Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesarista”

10/03/2026

Mattarella: “Costituzione frutto di collaborazione tra cultura e politica”

“150 anni fa la scuola di scienze sociali Cesare Alfieri nacque col proposito di formare la dirigenza dell’Italia da poco unificata. L’obiettivo era conferire ai giovani una moderna preparazione, con la confluenza di studi giuridici, storici, economici e sociali. Una formazione con lo sguardo alla contemporaneità”. Ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento.

Poi parlando delle origini della Repubblica, “Vorrei cogliere l’occasione di sottolineare come la nostra Assemblea Costituente si giovò in grande misura del contributo degli uomini di cultura, degli studiosi di diverso orientamento che ne entrarono a far parte, accanto alla componente più schiettamente politica. La cultura e la scienza sono per loro autentica natura aperte all’interlocuzione, non pretendono di possedere verità assolute, sono inclini a trovare punti di incontro, a raggiungere mediazioni, senza rinunciare ad affermare principi e valori. Questo rese possibile la nostra Costituzione: una collaborazione autentica e profonda, tra studiosi e rappresentanti politici, nel porre le basi per la rinascita dell’Italia nel segno della democrazia”, ha spiegato.

Il presidente cita Tocqueville: attenzione a “forme fraudolentemente rappresentative” – Il presidente della Repubblica ricevendo la laurea magistrale ha ricordato Silvano Tosi, “prima allievo e poi docente autorevole della ‘Cesare Alfieri’. “Nel 1957 – ho proseguito il capo dello Stato – concludeva la prefazione alla sua traduzione della ‘Democrazia in America’ di Tocqueville con queste parole, tuttora attuali e motivo di riflessione: ‘Nelle molte intuizioni profetiche di Tocqueville, la più inquietante per il nostro tempo è forse quella che prevede un futuro oscillante fra la libertà democratica e la tirannide cesarista, cui la moderna scienza del dispotismo suggerisce quell’aspetto filantropico, quelle forme fraudolentemente rappresentative, quel temibile ufficio tutorio dell’individuo, che Tocqueville definì magistralmente, cogliendone l’intimo spirito, nel concludere che si tendeva a far perpetuare l’infanzia dell’uomo‘”. “Non lasciamo che questo avvenga, che si realizzi una simile regressione”, ha concluso.

Oggi i protagonisti degli scenari globali sono soggetti tecnologici-finanziari: “Si vuole abbattere diritto internazionale” – Rispetto alla complessa la situazione internazionale, il Capo dello Stato: “I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”. Ha sottolineato il Presidente della Repubblica durante la sua lectio magistralis.

E’ un allarme quello di Sergio Mattarella: emerge la “pretesa” di abbattere quelle regole che, attraverso il diritto internazionale elaborato dopo la Seconda Guerra Mondiale, gestiscono la convivenza tra gli stati. “La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell’ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali“.

