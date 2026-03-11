mercoledì, Marzo 11, 2026
Ultimo:
cronaca

Il papa rimuove il vescovo di San Diego, arrestato per riciclaggio e appropriazione indebita

Il Faro
Spread the love

RAINEWS – Il Pontefice ha rimosso il vescovo caldeo dell’Eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei, negli Stati Uniti, monsignor Emanuel Hana Shaleta. Il 5 marzo era stato arrestato all’aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti. Il prelato è accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.

Il Papa ha accettato oggi la sua rinuncia al governo pastorale che, secondo fonti vaticane, era stata presentata da Shaleta prima del suo arresto. Leone XIV ha nominato amministratore apostolico della sede vacante della medesima circoscrizione monsignor Saad Hanna Sirop.

Potrebbe anche interessarti

Altro crollo a Scampia, torna la paura tra le Vele. Evacuate sei famiglie

Il Faro

Tre migranti morti nel Casertano: arrestato per omicidio stradale plurimo il conducente dell’auto

Il Faro

Guerra in Ucraina, scienziati contro Putin

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *