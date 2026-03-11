Incendio in un cortile con 19 bombole di gas, si ipotizza un atto doloso

Spread the love

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a Revello, in valle Po, dove un incendio è divampato all’interno di un cortile in cui erano presenti ben 19 bombole di gas. L’allarme è scattato intorno alle 2.30 in via San Giovanni e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Cuneo.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato proprio per la presenza delle numerose bombole, che avrebbero potuto provocare conseguenze molto più gravi. Fortunatamente non si sono verificate esplosioni.

Le fiamme hanno provocato danni soprattutto a un gazebo presente nel cortile. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e procedere con le operazioni di messa in sicurezza dell’area, proseguite anche nelle ore successive proprio per gestire in sicurezza le bombole di gas.

Secondo i primi rilievi, non si esclude che l’incendio possa avere origine dolosa. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte. Non risultano persone coinvolte o ferite.

