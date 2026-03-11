Roma Eur, «picchiato al parco giochi dal papà di un bambino mentre la mamma gridava a mia moglie: “Butto tua figlia nel laghetto”»

Spread the love

«Lui era alto un metro e 70 circa, 30-35 anni, robusto, parlava in romanaccio. Mi sembra niente tatuaggi. Era vestito con una felpa nera e pantaloni scuri. La moglie era di poco più alta di lui, con i capelli castani e riflessi rossicci. Anche lei chiaramente romana. Con loro c’erano un bambino di due-tre anni, e il fratellino maggiore, di circa sei anni, con un giubbotto arancione. Ricordo che la madre lo insultava di continuo perché stazionava davanti alle altalene». A parlare è il papà di una bambina di due anni e mezzo, residente a Roma Sud, che sabato pomeriggio nel parco giochi vicino alla Piscina delle Rose, fra viale Umberto Tupini e viale America, all’Eur, è stato aggredito a pugni dal padre degli altri due piccoli dopo che il figlio maggiore di quest’ultimo è stato toccato dalla tavola dell’altalena spinta dalla vittima.

Scusi, perché se l’è presa con lei?

«Credo perché poco prima mi ero accorto che il bambino con il giubbotto arancione rischiava di essere colpito dalle altalene. Erano le 18 circa di sabato. Loro erano già lì da un quarto d’ora circa, come mi hanno detto alcuni frequentatori del parco. Io stavo spingendo mia figlia e accanto a me c’era la madre di quel bambino. Una donna che non ha evitato di insultare il fratello maggiore anche con epiteti molto pesanti. Per questo l’avevo già notata un paio di volte. A un certo punto ho deciso di spostarlo io affinché non si facesse male. Lei mi ha visto e ha cominciato a gridare, perdendo il controllo dell’altalena con l’altro figlio sopra. In quel momento di trambusto proprio quel bambino si è spostato di nuovo verso la tavola di mia figlia ed è stato colpito. Ed è successo il finimondo».

È stato allora che è intervenuto il padre?

«Si, stava a una decina di metri di distanza. Ha assistito alla scena e ha cominciato ad avvicinarsi gridando davanti a tutti che era colpa mia perché non avevo visto il figlio. Ma la storia era andata in un altro modo. Gli ho cercato di spiegare che non potevo lasciare mia figlia da sola sulla tavola e non potevo fermare la tavola in quel momento perché mi trovato dietro l’altalena. Gli ho fatto presente che doveva essere lui a controllare il figlio che era andato troppo vicino alle altalene. Ma non mi ha nemmeno fatto finire la frase che mi ha gridato “a’ pezzo di m….!”, mi ha raggiunto e mi ha sferrato quattro-cinque pugni al volto. Almeno tre li ho schivati, ma due mi hanno preso alla mandibola».

Ma lei ha reagito?

«Assolutamente no. Mi sono limitato a proteggermi la faccia. E ad allontanarmi dall’altalena in modo che non picchiasse anche mia figlia. Mia moglie è stata pronta a prendere la bambina, sotto choc e in lacrime, per portarla via. Intanto, mi ha detto poi mia moglie, la compagna dell’aggressore si è avvicinata a lei gridandole: «Adesso prendo tua figlia e la butto nel laghetto!”».

E il bambino con il giubbotto arancione che faceva?

«Era paralizzato dalla paura. Secondo me non si aspettava una reazione così violenta del padre nei confronti di una persona che in fondo era solo intervenuta per proteggerlo da un colpo con l’altalena. Del resto però avevo già visto come lo trattava la madre, che parole usava contro di lui. Insomma, davvero una brutta scena, prima e dopo».

Poi cosa è successo?

«Che altri genitori sono accorsi per allontanare l’aggressore, ma lui non voleva saperne. Anzi, era spalleggiato dalla moglie, davanti ai loro bambini. Anche se poi lei, quando ha visto una quarantina di persone che si avvicinavano minacciando di chiamare la polizia, ha afferrato il marito per un braccio esortandolo ad andare via. Ma lui prima sembrava calmarsi, poi tornava alla carica. Era sotto effetto di qualcosa? Non lo so».

Alla fine siete riusciti a mandarli via?

«Si, ma c’è voluto più di un quarto d’ora. Tutto attorno la gente era sconvolta, i bambini piangevano disperati. Hanno rovinato un pomeriggio di serenità. Chissà perché. A un certo punto finalmente lui e la moglie sono andati verso viale America continuando a gridare parolacce davanti ai bambini Lì ci sono due telecamera a palla, è possibile che abbiano ripreso tutto. I carabinieri, dove sono andato a presentare denuncia domenica mattina, hanno detto che acquisiranno i video. Io intanto sono andato in ospedale a farmi medicare una contusione al volto guaribile in cinque giorni».

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/26_marzo_09/roma-eur-picchiato-al-parco-giochi-dal-papa-di-un-bambino-mentre-la-mamma-gridava-a-mia-moglie-butto-tua-figlia-nel-laghetto-71063c4e-f6ba-44ef-ae17-f4c3d1a62xlk.shtml