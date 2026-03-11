Spread the love

Partecipando a un dibattito sul referendum sulla magistratura ospitato dalla trasmissione Il Punto, del canale siciliano Telecolor, Giusi Bartolozzi, la potente capa di gabinetto del ministero della Giustizia, si è rivolta agli spettatori e ha detto «votate sì così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione».

Lo ha detto dopo aver commentato che secondo lei i magistrati, per la maggior parte, «lavorano seriamente e in silenzio» ma che «purtroppo ci sono gli altri che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare» e dopo aver descritto l’impatto sulla sua vita dell’indagine che la riguarda. Bartolozzi, infatti, è indagata dalla procura di Roma per la liberazione del generale libico Almasri: è accusata di aver dato false informazioni ai pubblici ministeri.

«Il penale è quello che rovina la reputazione, uccide le famiglie, poi può anche essere che dopo 15 anni qualcuno si sente dire che il fatto non sussiste, cioè che non hai commesso niente, ma nel frattempo hai la famiglia distrutta», ha detto Bartolozzi, aggiungendo che una vittoria del sì restituirebbe credibilità alla magistratura, porterebbe le aziende ad aver più fiducia nell’investire in Italia e convincerebbe i giovani che se ne vanno dall’Italia a tornare. Quando un altro ospite del programma (Marco Bisogni, membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura) si è detto in disaccordo sul legame tra l’esito della riforma e gli ultimi due punti che lei aveva citato, Bartolozzi ha detto: «Io ho un’inchiesta in corso, scapperò da questo paese» (poco dopo ha definito questa frase «una boutade»). Ha poi invitato gli spettatori nella sua situazione a votare sì.

