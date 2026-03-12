Cosa sapere sulla salute sessuale maschile intorno ai 50 anni
Intorno ai 50 anni il corpo dell’uomo cambia, ma si può continuare ad avere una vita sessuale soddisfacente. La prostata può ingrossarsi e il testosterone diminuire, riducendo energia e desiderio. In questa fase, chiamata andropausa, cambiano anche altri ormoni come LH, FSH e SHBG, importanti per l’equilibrio del corpo e della vita sessuale. Anche se questi cambiamenti sono più comuni intorno ai 50 anni, alcuni uomini possono avere segnali o piccoli problemi già prima. Muoversi, fare sport e curare lo stile di vita aiuta a mantenersi in forma.
Molti uomini, rispetto alle donne, provano imbarazzo a fare controlli medici, perché temono di mettere in discussione la propria virilità. Rimandare i controlli può portare a scoprire troppo tardi problemi della prostata, anche seri come il tumore. La prevenzione aiuta a tutelare la salute e il benessere sessuale.
Sostanze naturali, minerali e vitamine
Alcune sostanze naturali, insieme a minerali e vitamine, possono sostenere energia e benessere:
• Citrullina e L-arginina: aiutano la circolazione sanguigna
• Zinco: utile per testosterone e prostata
• Maca, Damiana, Tribulus terrestris: tradizionalmente usate per la libido
• Vitamine B, C, D, E e minerali come magnesio e selenio
È sempre bene parlarne con il medico prima dell’uso.
Con uno stile di vita sano, movimento, sostanze naturali e, se necessario, farmaci come il tadalafil sotto controllo medico, è possibile restare attivi, energici e vitali.