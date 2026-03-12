FAR…RISultati con il Coach…Roberto Farris

Spread the love

E’ iniziato un nuovo anno. Vuoi ora una risposta? Entra nel tuo silenzio



Che valore ha il tempo nella nostra vita?Nella società occidentale spesso il silenzio fa paura ed è considerato come tempo perso. La gente ha un’ iper-attività celebrale, preferisce farsi riempire la mente da tante cose pur di non dover affrontare il proprio silenzio interiore. Questo significherebbe, infatti, “sentirsi” al di là dei condizionamenti esterni, entrare più in contatto con se stessi ed ascoltare il proprio cuore. La mente razionale, invece, viene costantemente “bombardata” da informazioni e quindi anche da induzioni manipolatorie (es. la pubblicità). Nel silenzio interiore invece puoi trovare le tue risposte. Ma spesso si ha paura. Durante la notte però, finalmente smetti di parlare, di elaborare pensieri, e puoi finalmente dar spazio al tuo mondo interiore. L’inconscio può rielaborare le emozioni della giornata ed i sogni spesso portano messaggi importanti.



Roberto cosa rappresenta per te il Silenzio?Il punto di contatto fra il mio tempo e la mia anima.

Il sogno è il momento del “silenzio” della mente razionale?Esatto. In quella dimensione la mente razionale può finalmente lasciarsi andare, e le emozioni sono libere di manifestarsi in modo creativo, sotto forma di immagini, suoni, sensazioni; una sorta di “film” tridimensionale.

In qualità di Coach quando suggerisci di entrare nel silenzio?Almeno 3 momenti nella giornata:1. La mattina, appena ti svegli: fa’ dei respiri profondi, inspirando e lasciando uscire tutto il fiato. Dopodiché ascòltati. Già con una sequenza di 10 respiri puoi cominciare a far “sciogliere” la tua mente ed avere delle percezioni di profondità. Purtroppo, durante la giornata, più si parla, meno si respira, e l’apnea porta un eccesso di anidride carbonica. Tramite il respiro e la meditazione quindi puoi rilassarti e disintossicarti dalle emozioni non positive. Ancora meglio se lo si fa a contatto con la natura. 2. Un altro momento importante: i pasti. Fa’ silenzio per entrare pienamente nell’”energia” del tuo nutrimento, stàccati da ciò che può distrarti e metti il focus sul gustare il cibo. 3. Prima di andare a dormire: ricorda sempre che la qualità dei tuoi pensieri prima di addormentarti condiziona poi la qualità del tuo sonno e quindi del tuo riposo!

In quale altro modo può risultare utile? Ad es. prima di fare delle spese o investimenti finanziari. Prendi tempo per riflettere su cosa è veramente importante per te. Se non fai silenzio difficilmente riesci a comprenderlo. Spesso le persone non sanno quali sono i veri obiettivi della loro vita. La mia funzione di coach è anche quella di aiutare a scoprirli.

Quando devi fare una scelta e non sai quale strada prendere, il silenzio ti può servire?Certo. Aiuta a portare in equilibrio la mente, il cuore e la pancia (dove risiedono le nostre emozioni). Altrimenti, rischi di fare una scelta sbagliata. Questa armonia è molto importante, anche per lo spirito, che opera ad un livello superiore. L’attesa consapevole ci permette di entrare in “connessione” per fare la scelta migliore.

Un Consiglio finale del Coach?Nel dubbio, “pondera il silenzio”. L’ideale è parlare quando ciò che hai da dire porta un beneficio superiore a quello del tuo silenzio. Ci sono anche i silenzi dell’AMORE: le persone che si vogliono bene non hanno bisogno di comunicare sempre con le parole…

Valentina Tacchi